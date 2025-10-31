S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 134,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,456 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2025 2.317,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 310,75 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 131,70 Prozent.
GE Aerospace (ex General Electric) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 327,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
