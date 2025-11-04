GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend tiefer

So entwickelt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 305,12 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 305,12 USD ab. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 303,33 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 305,89 USD. Bisher wurden heute 253.129 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Bei 316,67 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,18 Mrd. USD im Vergleich zu 9,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 6,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News