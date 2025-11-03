GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 307,52 USD.

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 307,52 USD. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 306,41 USD aus. Mit einem Wert von 310,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.856 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,67 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 2,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 92,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie verdient. GE Aerospace (ex General Electric) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 6,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

