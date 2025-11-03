GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) steigt am Montagabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 310,05 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 310,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 311,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 310,39 USD. Zuletzt wurden via New York 203.562 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,67 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,40 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Am 21.10.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,18 Mrd. USD – ein Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie
SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben
Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News
Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Aerospace (ex General Electric)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Aerospace (ex General Electric)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
Keine Analysen gefunden.