GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Dienstagnachmittag fester

04.11.25 16:08 Uhr

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 309,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
265,50 EUR -3,00 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 309,00 USD zu. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 309,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 305,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88.268 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei 316,67 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 2,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 6,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

