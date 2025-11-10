GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 310,01 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 310,01 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 312,57 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 309,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 79.207 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 316,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 2,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,18 Mrd. USD – ein Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 27.01.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,20 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

