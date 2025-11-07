GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Freitagabend nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 306,29 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 306,29 USD zu. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 306,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 304,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 204.368 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 316,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 159,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,40 USD.

Am 21.10.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

