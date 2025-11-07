GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von GE Aerospace (ex General Electric)

So bewegt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 298,56 USD abwärts.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 298,56 USD ab. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sank bis auf 298,20 USD. Bei 304,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 81.399 Aktien.

Bei einem Wert von 316,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 46,59 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,40 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 12,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

