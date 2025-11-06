GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 306,10 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 306,10 USD. In der Spitze gewann die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 306,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 303,73 USD. Zuletzt wurden via New York 61.455 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,67 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,45 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 159,47 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,90 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,40 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 6,20 USD im Jahr 2025 aus.

