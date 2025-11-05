GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend freundlich
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 307,06 USD zu.
Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 307,06 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 308,50 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 303,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 217.200 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.
Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 316,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 3,13 Prozent wieder erreichen. Bei 159,47 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 48,07 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.
Am 21.10.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 6,20 USD in den Büchern stehen haben wird.
