GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 305,87 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 305,87 USD zu. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 308,01 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 303,73 USD. Bisher wurden heute 222.912 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,67 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 3,53 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 21.10.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,20 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

