Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert sich am Donnerstagabend fester

21.08.25 20:24 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert sich am Donnerstagabend fester

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 270,53 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 270,53 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 271,91 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 267,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 174.903 Stück.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,90 USD an. Mit einem Zuwachs von 3,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 41,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,40 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

