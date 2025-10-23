GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 303,37 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 303,37 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 303,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 299,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 57.076 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 316,37 USD. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 4,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 47,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,70 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent auf 12,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 6,06 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

