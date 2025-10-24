GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von GE Aerospace (ex General Electric)

So bewegt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 304,51 USD.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 304,51 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 304,00 USD. Bei 308,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 218.932 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,37 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 3,89 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 47,63 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,40 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent auf 12,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 6,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group