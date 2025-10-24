GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zieht am Freitagnachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 309,21 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 309,21 USD. Kurzfristig markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 309,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 308,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 74.245 Stück.

Bei 316,37 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,06 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

