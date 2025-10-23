GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Abend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 305,44 USD.

Um 20:06 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 305,44 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 305,81 USD. Bei 299,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194.921 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 316,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 159,47 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Am 21.10.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent auf 12,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 6,06 USD im Jahr 2025 aus.

