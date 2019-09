Bei der Lufthansa kosten Sitzreservierungen bald 55 Euro zusätzlich

• Lufthansa macht einen bislang kostenlosen Service kostenpflichtig• Künftig fallen Gebühren für die Sitzplatzreservierung bei Lufthansa und AUA an• Bis 17. September können Kunden noch kostenlos reservieren

Extra-Gebühren ab Mitte des Monats

Ab Mitte September werden Lufthansa-Kunden, die sich einen festen Sitzplatz sichern wollen, zusätzlich zur Kasse gebeten. Dies hat ein Sprecher des DAX-Konzerns dem Fachmagazin "fvw" gegenüber bestätigt. Ab Mitte September werde dieser Service, der bislang auf Langstreckenflügen in der Premium Economy und der AUA kostenlos war, kostenpflichtig.

Wie hoch die Gebühr ausfällt, sei abhängig von der Strecke und dem Buchungskanal, heißt es weiter, alles in allem müssen sich Kunden aber auf Mehrkosten zwischen 35 und 55 Euro einstellen - weitere fünf Euro könnten je nach Buchungssystem zusätzlich hinzu kommen. Wer um die Gebühr herumkommen will, muss bis mindestens 23 Stunden vor dem Abflug warten - dann wird die Sitzplatzreservierung wieder kostenlos. Allerdings dürften die besten Plätze dann in vielen Fliegern bereits vergeben sein.

Wer sein Flugticket noch vor dem 18. September bucht, kann seinen Sitzplatz noch kostenlos reservieren, Ausnahmeregelungen sollen außerdem für Passagiere mit Senator oder HON Circle Vielfliegerstatus gelten.

Extra-Gebühren eigentlich Spezialität der Billigflieger

Für zusätzliche Leistungen Extra-Gebühren zu verlangen, kennen viele Fluggäste von Billigfliegern wie Ryanair & Co., die mit den zusätzlichen Einnahmen ihre sehr günstigen Ticketreise ausgleichen wollen. Ryanair sorgte bei Kunden zuletzt im November 2018 für Unmut, als die irische Fluggesellschaft die Mitnahme eines kostenlosen Handgepäckstückes abschaffte. Priority Boarding-Kunden dürfen zwar weiterhin ein großes und ein kleines Handgepäckstück mit an Bord des Flugzeugs nehmen, für Non-Priority-Gäste gilt dies aber nicht - das größere Handgepäckstück müssen diese für 8 Euro pro Strecke aufgeben.

Auch für die Sitzplatzreservierung zahlen Ryanair-Kunden Geld - und zwar abhängig von der Lage der Sitze oder dem Komfort aber auch der ausgewählten Strecke.



Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Thomas Lohnes/Getty Images