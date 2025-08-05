Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,03 EUR.

Um 15:40 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,03 EUR nach oben. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,03 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,03 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21.914 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 56,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,431 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 HKD, nach 0,17 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,51 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Geely rechnen Experten am 25.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,49 CNY im Jahr 2025 aus.

