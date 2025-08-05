DAX24.175 -0,1%ESt505.351 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.054 +0,2%Nas21.381 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,71 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fokus auf Aktienkurs

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag gesucht

08.08.25 16:09 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,03 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,02 EUR 0,00 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:40 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,03 EUR nach oben. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,03 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,03 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21.914 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 56,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,431 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 HKD, nach 0,17 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,51 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Geely rechnen Experten am 25.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,49 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geely

DatumMeistgelesen
Wer­bung