Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Donnerstagmittag fester

11.09.25 12:05 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Geely legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 2,06 EUR.

Um 11:56 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 2,06 EUR nach oben. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,06 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,04 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.375 Geely-Aktien.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 13,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 1,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,471 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,330 HKD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geely am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,94 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,58 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

