Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geely. Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,11 EUR.

Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,11 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 2,08 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,08 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 12.250 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2024 bei 0,89 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 57,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,433 CNY, nach 0,330 HKD im Jahr 2024.

Geely veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,51 Mrd. HKD – ein Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 56,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Geely am 14.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 25.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2025 1,49 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

