Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Geely zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 2,06 EUR nach oben.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 2,06 EUR. Die Geely-Aktie legte bis auf 2,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 2,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. 13,61 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,85 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,330 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,471 CNY.

Geely ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 HKD. Im letzten Jahr hatte Geely einen Gewinn von 0,97 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,94 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,58 CNY je Aktie aus.

