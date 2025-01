Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geely. Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1,77 EUR.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:45 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 1,77 EUR. Im Tageshoch stieg die Geely-Aktie bis auf 1,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,74 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 28.821 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,97 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,81 Prozent hinzugewinnen. Am 01.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,87 EUR. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 102,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,440 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geely am 14.11.2024.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.03.2026 dürfte Geely die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,47 CNY je Geely-Aktie.

