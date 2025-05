Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagvormittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Zuletzt ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 2,01 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 09:01 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 2,05 EUR. Bei 2,01 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 2.890 Geely-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. 16,67 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 56,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,330 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,421 CNY belaufen.

Geely ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Geely-Bilanz für Q2 2025 wird am 26.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,42 CNY je Aktie aus.

