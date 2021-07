Sartorius-Aktie: Jetzt winkt sogar der DAX-Aufstieg

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag





Es ist ein beeindruckendes Tempo, das der Laborausrüster Sartorius da vorlegt: Nach vorläufigen Halbjahreszahlen ist der Umsatz von Januar bis Ende Juni um rund 60 Prozent gestiegen. Mit dem Umsatzschub kommt eine weitere Verbesserung der Profitabilität, die operative Marge (Ebitda) liegt demnach jetzt bei über 34 Prozent. Chef Joachim Kreuzburg hob wegen des dynamischen Geschäfts die Jahresprognose ein weiteres Mal an. Der Konzern rechnet nun für 2021 mit einem Umsatzplus von rund 45 Prozent sowie einer Gewinnmarge von 34 Prozent. Zuvor hatte Kreuzburg die Umsatz-Guidance sukzessive von 20 auf 35 Prozent Plus nach oben geschraubt.

Erfreulich für Aktionäre ist, dass beide Unternehmensbereiche inzwischen offenbar glänzend laufen. Bei der größeren Sparte, Bioprocess Solutions (BPS), bestellen Kunden aus der Biopharmabranche etwa Bioreaktoren zur Züchtung von Zellkulturen. Sartorius bietet unter anderem Einmalbeutel, in denen Pharma-Entwickler mit entsprechender Prozesstechnik Kulturen auch für die Entwicklung von Biopharmazeutika wie Corona-Impfstoffen oder COVID-Therapeutika züchten. Aufwendige Reinigung entfällt, das macht die Produkte für Kunden kostengünstig. Im ersten Halbjahr wuchs dieses Geschäft den vorläufigen Daten zufolge um 63 Prozent. Für 2021 peilt Sartorius hier 50 Prozent statt bislang 40 Prozent Umsatzplus an, die Ebitda-Marge soll bei 36 statt 34 Prozent liegen.

Der zweite Bereich Lab Products & Services (LPS) gilt als konjunktursensibler und kommt mit dem Aufschwung nun augenscheinlich richtig ins Laufen. LPS ist auf Technologien und Ausrüstungen für die traditionelle Pharmabranche spezialisiert. Von Januar bis Juni kletterte der Umsatz hier um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr. Im Gesamtjahr soll das Wachstum statt bei 20 bei 30 Prozent liegen, das Margenziel wurde von 24 auf etwa 26 Prozent erhöht.

Mit der zweiten Prognoseanhebung im laufenden Jahr bestätigt der Laborausrüster die starke Performance der Aktie in den vergangenen Jahren. Der Kurs der Göttinger ist mit rund 5.800 Prozent Performance in zehn Jahren mit Abstand der beste MDAX-Titel in dem Zeitraum. Sartorius gilt überdies als einer der Anwärter auf einen Aufstieg in den auf 40 Mitglieder erweiterten DAX im September.

Dynamik: Die Aktie weist zwar hohe Bewertungskennziffern auf, doch das Wachstum rechtfertigt sie allemal. Ein klarer Favorit.

















