Aktie im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer

02.09.25 16:09 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 57,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,90 EUR 0,12 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 57,84 USD. Die Abwärtsbewegung der General Motors-Aktie ging bis auf 57,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213.474 General Motors-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,14 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,575 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 22.07.2025 vor. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,97 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
mehr Analysen