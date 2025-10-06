General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von General Motors gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 58,92 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 58,92 USD ab. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,55 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,33 USD. Bisher wurden via New York 614.720 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 5,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 29,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,568 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 2,55 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,97 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von General Motors.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

