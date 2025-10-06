General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken General Motors am Nachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von General Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 59,31 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 59,31 USD. In der Spitze büßte die General Motors-Aktie bis auf 58,56 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.453 General Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,14 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 4,77 Prozent zulegen. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 42,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,568 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 22.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 2,55 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von General Motors.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,42 USD fest.

