General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 58,89 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 58,89 USD. In der Spitze büßte die General Motors-Aktie bis auf 58,68 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 462.479 Stück.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 62,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,52 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 41,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,568 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 47,12 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 9,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

