General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag fester

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 59,53 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 59,53 USD zu. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 59,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 59,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 98.003 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 62,14 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,38 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit Abgaben von 30,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,568 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2025 9,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

