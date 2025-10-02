General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 60,18 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 60,18 USD ab. In der Spitze büßte die General Motors-Aktie bis auf 59,81 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,48 USD. Bisher wurden via New York 161.756 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,26 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 44,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,568 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.
General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von General Motors.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,46 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
