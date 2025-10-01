DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Abend zu

01.10.25 20:24 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Abend zu

Die Aktie von General Motors zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 61,47 USD.

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 20:07 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die General Motors-Aktie bis auf 61,52 USD zu. Bei 60,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 510.925 General Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,14 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 1,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 41,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,24 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,568 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

