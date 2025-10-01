DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.321 +0,3%Top 10 Crypto16,30 +2,8%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.106 +3,0%Euro1,1730 -0,1%Öl65,40 -2,5%Gold3.864 +0,2%
ROUNDUP/Volkswagen: US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - Audi konstant

01.10.25 21:52 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
93,02 EUR 0,68 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RESTON (dpa-AFX) - Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.

Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres./he/ck

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen