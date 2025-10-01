ROUNDUP/Volkswagen: US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - Audi konstant

RESTON (dpa-AFX) - Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.

Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres./he/ck