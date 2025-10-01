DAX24.117 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.647 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,36 -2,5%Gold3.871 +0,3%
So bewegt sich General Motors

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors wird am Nachmittag ausgebremst

01.10.25 16:10 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 60,71 USD.

General Motors
51,71 EUR -0,28 EUR -0,54%
Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 60,71 USD. Bei 60,17 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,83 USD. Bisher wurden heute 136.344 General Motors-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 62,14 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 2,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,568 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 2,55 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,97 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,12 Mrd. USD.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 9,46 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen