General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken General Motors am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 60,87 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 60,87 USD ab. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,61 USD nach. Bei 61,77 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 517.014 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.09.2025 auf bis zu 62,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 46,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,568 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,45 USD je General Motors-Aktie belaufen.

