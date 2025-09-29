General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von General Motors zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 61,91 USD.
Um 15:52 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 61,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 61,96 USD. Bei 61,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 154.101 General Motors-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,14 USD. Dieser Kurs wurde am 29.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 41,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 48,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,568 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 22.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 47,12 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Am 27.10.2026 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,45 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|General Motors buy
|UBS AG
|13.02.2019
|General Motors Buy
|Seaport Global Securities
|11.01.2019
|General Motors Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|18.06.2020
|General Motors Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2019
|General Motors Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2018
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
