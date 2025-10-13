DAX24.355 +0,5%Est505.556 +0,5%MSCI World4.279 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.606 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,64 +2,5%Gold4.096 +1,9%
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Montagnachmittag höher

13.10.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Montagnachmittag höher

Die Aktie von General Motors gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die General Motors-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 55,83 USD.

General Motors
48,12 EUR 0,10 EUR 0,21%
Um 15:53 Uhr wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 55,83 USD nach oben. In der Spitze legte die General Motors-Aktie bis auf 56,20 USD zu. Bei 55,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 94.080 Aktien.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 10,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,40 Prozent.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,630 USD je General Motors-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,44 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

