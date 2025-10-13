General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors schiebt sich am Montagabend vor

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 55,70 USD nach oben.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 55,70 USD. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,20 USD an. Bei 55,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 336.427 General Motors-Aktien.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 62,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,56 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 25,22 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,630 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Am 22.07.2025 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,44 USD je Aktie.

