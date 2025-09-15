General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Mit einem Wert von 58,95 USD bewegte sich die General Motors-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der General Motors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 58,95 USD. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 59,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 58,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 58,98 USD. Zuletzt wechselten 114.443 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 29,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,568 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 9,44 USD je Aktie aus.

