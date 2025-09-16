General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag im Aufwind

General Motors im Fokus

Die Aktie von General Motors zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 58,86 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 58,86 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 58,90 USD. Bei 58,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 107.551 General Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,14 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 3,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 41,65 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 29,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,568 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Am 27.10.2026 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,44 USD je General Motors-Aktie.

