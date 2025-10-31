DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.986 -1,3%
General Motors im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag stärker

31.10.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag stärker

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 69,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
59,70 EUR -0,46 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 69,13 USD nach oben. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,29 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.230 General Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 70,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 1,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 65,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,50 USD.

General Motors gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 2,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,59 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 02.02.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

