General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gewinnt am Abend

Die Aktie von General Motors zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 69,03 USD.

Das Papier von General Motors legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 69,03 USD. Bei 69,30 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 449.900 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 39,66 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Am 21.10.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,59 Mrd. USD im Vergleich zu 48,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 02.02.2027 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 10,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

