DAX23.729 -3,7%Est505.770 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -3,9%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.692 -1,9%Euro1,1597 -0,8%Öl83,49 +6,9%Gold5.156 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial! Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerichtsverfahren im Streit um Medicaid-Gelder in Minnesota

03.03.26 13:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
249,20 EUR -0,20 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Bundesstaat Minnesota geht wegen eingefrorener Bundesmittel für das Gesundheitsprogramm Medicaid gerichtlich gegen die Regierung von Präsident Donald Trump vor. "Wir verklagen sie heute erneut, um sie zur Einhaltung des Gesetzes zu bewegen", schrieb Generalstaatsanwalt Keith Ellison auf X. Die Kürzungen seien "der jüngste Versuch in einer langen Reihe von Maßnahmen, Minnesotaner zu bestrafen". Ellison wirft der Bundesregierung rechtswidriges Handeln vor.

Wer­bung

Wie die Lokalzeitung "Minnesota Star Tribune" berichtete, wurde am Montag (Ortszeit) beim zuständigen US-Bezirksgericht eine Beschwerde eingereicht. Ellisons Büro und das staatliche Sozialministerium beantragten demnach eine einstweilige Verfügung, um die ausgesetzten Zahlungen vorläufig freizugeben.

In der Beschwerde heißt es laut Bericht, die Bundesregierung setze "Medicaid als politische Sanktion gegen Minnesota ein". Dem Bundesstaat drohe "irreparabler Schaden", sollten die Mittel dauerhaft zurückgehalten werden. Die Beschwerde richtet sich demnach etwa gegen den Leiter der staatlichen Gesundheitssysteme Medicare und Medicaid, Mehmet Oz, sowie gegen US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und deren Behörden.

Millionen US-Dollar eingefroren

Die US-Regierung hatte zuvor angekündigt, einen Teil des Bundeszuschusses zum Gesundheitsprogramm für einkommensschwache Menschen (Medicaid) "vorübergehend" einzufrieren. Vizepräsident JD Vance begründete dies mit angeblich unzureichenden Kontrollen und "systematischem Missbrauch" von Steuergeldern in Minnesota. Oz bezifferte die betroffenen Mittel auf 259 Millionen US-Dollar.

Wer­bung

Medicaid wird in den USA gemeinsam vom Bund und den Bundesstaaten finanziert. In Minnesota sind nach offiziellen Angaben rund 1,3 Millionen Menschen auf die Unterstützung angewiesen, darunter mehr als 40 Prozent Kinder./scr/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen