Enel-Aktie leichter: Enel verzeichnet 2020 Rückgang bei Umsatz und EBITDA

Der Umsatz ging auf Basis vorläufiger Zahlen um 19 Prozent auf 65 Milliarden Euro zurück, wie die Enel SpA mitteilte. Der Rückgang sei zum Teil auf "niedrigere Umsätze in den Endverbrauchermärkten, verursacht durch geringere Verkäufe von Gas und Strom in Spanien und Italien, vor allem aufgrund der Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs" zurückzuführen sowie auf niedrigere Umsätze in der Sparte Infrastruktur und Netze.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 5,1 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro. Bereinigt um Einmaleffekte wie Akquisitionen oder Veräußerungen lag das EBITDA bei 17,9 Milliarden und damit im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens und der Zahlen für 2019, so Enel.

Die Nettoverschuldung erreicht 45,4 Milliarden Euro, verglichen mit 45,2 Milliarden im Vorjahr. Das war mehr, als Enel erwartet hatte.

In Madrid zeigt sich die Enel-Aktie zeitweise 1,32 Prozent schwächer bei 8,443 Euro.

MADRID (Dow Jones)

Bildquellen: Flavio Lo Scalzo/Reuters, 360b / Shutterstock.com