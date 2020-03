So will Tesla dem Semi Truck in Deutschland zum Durchbruch verhelfen

Aktien in diesem Artikel Tesla 652,30 EUR

• Tesla steht mit dem Verkehrsministerium im Gespräch• Elon Musk will eine Änderung beim Sonntagsfahrverbot für Lkws• Regierung prüft derzeit den Sachverhalt

Tesla will Verbot aufheben

Elon Musk hat in Deutschland mit der Gigafactory in Grünheide bei Berlin bereits für viel Aufregung gesorgt. Doch jetzt sorgt der Tesla-CEO für noch mehr Wirbel, denn laut Spiegel steht Musk bereits im Gespräch mit dem deutschen Verkehrsministerium, um eine Gesetzesänderung zu seinen Gunsten durchzubringen. Bei der gewünschten Änderung geht es Elon Musk um das Fahrverbot für Lkw an Sonn- und Feiertagen, das in Deutschland bereits seit 1956 existiert. Wenn es nach dem Tesla-CEO geht, sollen Elektro-Trucks künftig von der Regelung ausgenommen werden. Speziell geht es Musk dabei um das eigene Modell, den Tesla Semi Truck, der 2020 in Serienproduktion gehen soll. Musk will durchsetzen, dass der Truck auch sonntags auf deutschen Straßen fahren darf.

Tesla reist mit Delegation an

Um die gewünschte Gesetzesänderung zu besprechen, reiste laut Spiegel eine ganze Tesla-Delegation Mitte Februar für ein Treffen mit dem Bundesverkehrsministerium nach Berlin. Dieses soll sich laut Business Insider dazu bereit erklärt haben, Teslas Anliegen zu überprüfen. Demnach erklärte ein Sprecher: "Im Rahmen eines Gesprächs im BMVI mit Herrn PSts [Parlamentarischen Staatssekretär] Bilger und Vertretern von Tesla wurden Möglichkeiten der Stärkung der nachhaltigen modernen Mobilität besprochen, insbesondere im Hinblick auf den Logistikbereich".

Das Sonntagsfahrverbot

Das Sonntagsfahrverbot wurde im Jahr 1956 eingeführt, um Anwohner an einem Tag in der Woche vor Dreck und Lärm zu schützen. Unter diesem Aspekt könnte Elon Musk mit seinem Anliegen Erfolg haben, da Teslas Elektro-Truck sowohl leiser, als auch umweltfreundlicher als herkömmliche Lkws ist. Sollte das Unternehmen eine Ausnahmeregelung erzielen, hätte Musk ein signifikantes Verkaufsargument für den Tesla Semi in der Hand. Denn die konventionellen Trucks der Konkurrenz würden sonntags weiterhin dem Fahrverbot unterliegen. Bisher sind an Sonn- und Feiertagen zwischen 00:00 und 22:00 Uhr gewerbliche Fahrten mit Lkws mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen oder mehr untersagt.

