Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen

Der Dow Jones entwickelt sich am Dienstagnachmittag positiv.

Um 20:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,57 Prozent nach oben auf 37.519,97 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,097 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,065 Prozent fester bei 37.330,14 Punkten, nach 37.306,02 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37.311,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 37.534,60 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der Dow Jones 34.947,28 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34.517,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.12.2022, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 32.757,54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 13,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 37.534,60 Punkten. Bei 31.429,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3,08 Prozent auf 25,75 USD), Caterpillar (+ 2,00 Prozent auf 291,43 USD), Intel (+ 1,66 Prozent auf 46,45 USD), Goldman Sachs (+ 1,65 Prozent auf 382,61 USD) und Travelers (+ 1,49 Prozent auf 186,15 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-0,64 Prozent auf 523,16 USD), IBM (-0,47 Prozent auf 161,97 USD), Cisco (-0,41 Prozent auf 50,04 USD), Honeywell (-0,38 Prozent auf 204,33 USD) und Verizon (-0,27 Prozent auf 37,57 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 4.546.198 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,811 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

