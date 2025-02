Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones ging stabil aus dem Mittwochshandel.

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 44.627,59 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,171 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,062 Prozent fester bei 44.583,91 Punkten in den Mittwochshandel, nach 44.556,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.636,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44.312,65 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,098 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der Dow Jones 43.487,83 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43.268,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 38.627,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,27 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 41.844,89 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 2,77 Prozent auf 85,60 USD), UnitedHealth (+ 2,06 Prozent auf 511,04 USD), Verizon (+ 1,97 Prozent auf 42,01 USD), Johnson Johnson (+ 1,87 Prozent auf 157,89 USD) und Travelers (+ 1,66 Prozent auf 242,35 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Home Depot (-1,57 Prozent auf 379,30 EUR), Salesforce (-1,35 Prozent auf 324,53 USD), Nike (-1,04 Prozent auf 76,78 USD), McDonalds (-0,95 Prozent auf 301,94 USD) und American Express (-0,94 Prozent auf 309,92 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 33.208.673 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,514 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

