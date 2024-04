Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich zum Handelsende im Plus

S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 beendete den Montagshandel im Plus.

Am Montag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,87 Prozent auf 5.010,60 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 42,663 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,524 Prozent auf 4.993,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4.967,23 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5.038,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.969,40 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.234,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4.850,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 4.133,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.264,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 100,00 Prozent auf 0,10 USD), Ford Motor (+ 6,10 Prozent auf 12,88 USD), United Airlines (+ 4,98 Prozent auf 53,94 USD), NVIDIA (+ 4,35 Prozent auf 795,18 USD) und Lumen Technologies (+ 3,82 Prozent auf 1,36 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cardinal Health (-4,95 Prozent auf 102,83 USD), Verizon (-4,67 Prozent auf 38,60 USD), Newmont Mining (-4,00 Prozent auf 37,46 USD), Tesla (-3,40 Prozent auf 142,05 USD) und Perrigo Company (-2,40 Prozent auf 30,06 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.804.707 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 mit 2,781 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 300,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

