Heute im Fokus

Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Tesla erneut mit Preissenkungen -- TUI will vorerst keine Dividende zahlen -- VW über Jahre hinweg von Hackern ausspioniert -- Henkel im Fokus

aktualisiert 22.04.24 07:13 Uhr

Hacker-Angriff legt Laborkette SYNLAB in Italien lahm. Knorr-Bremse: Übernahme von Alstoms Bahnsignaltechnikgeschäft in Nordamerika. Taurus-Debatte: Airbus-Defence-Chef hat Verständnis für Scholz. BASF: Kein Problem mit Künstlicher Intelligenz in Bewerbungsunterlagen. PUMA will zu adidas und Nike in den USA aufholen. Microsoft plant internationale Partnerkonferenz in Bonn.

Marktentwicklung