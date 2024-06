Gewinne in Zürich: SMI verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Index im Blick

Der SMI wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch springt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,09 Prozent auf 12.056,94 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,409 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 12.047,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12.046,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12.024,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12.061,24 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,113 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, betrug der SMI-Kurs 12.037,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11.577,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, wurde der SMI mit 11.306,64 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12.295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11.064,90 Zählern registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 0,80 Prozent auf 480,80 CHF), Roche (+ 0,56 Prozent auf 249,30 CHF), Swiss Life (+ 0,53 Prozent auf 650,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 260,20 CHF) und Swisscom (+ 0,48 Prozent auf 498,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-1,07 Prozent auf 87,00 CHF), Givaudan (-0,99 Prozent auf 4.280,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,51 Prozent auf 50,90 CHF), Geberit (-0,29 Prozent auf 542,40 CHF) und Nestlé (-0,27 Prozent auf 94,64 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 629.275 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,545 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

