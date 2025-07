Kursverlauf

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gefragt

22.07.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 77,78 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 77,78 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 77,79 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,91 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 883.421 Nestlé-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 95,08 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 18,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,20 CHF. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 CHF je Nestlé-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet Nestlé-Aktie tiefer: Durchsuchung bei Nestlé wegen behandeltem Mineralwasser - Nestlé gibt Entwarnung SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient

